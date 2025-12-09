Carlos Villarreal Pérez reporta avances en bacheo en Monclova

El ayuntamiento ha reparado 21 mil 500 baches en distintos sectores de la ciudad, mientras que la proyección del alcalde Carlos Villarreal Pérez es cerrar el año 2026 con 25 mil baches cubiertos.

Adrián Balderas, director de Bacheo, informó que durante este mes los trabajos se han concentrado principalmente en la colonia El Pueblo, donde se han atendido tanto bacheos como rupturas ocasionadas por Simas. "En este mes en la colonia El Pueblo es donde hemos atendido lo que son rupturas de Simas y bacheos", detalló.

El funcionario explicó que para 2026 se proyecta adquirir maquinaria nueva, lo que permitirá una atención más rápida y eficiente a los reportes ciudadanos. "Tenemos proyectado hacernos de maquinaria más nueva, con lo cual vamos a dar una atención más rápida al ciudadano y tener las vialidades principales en mejores condiciones", comentó.

Para reportar baches o rupturas derivadas de trabajos de Simas, la ciudadanía puede comunicarse al número de Servicios Primarios 6-42-19-92, además de acercarse directamente a los supervisores que recorren diariamente los sectores.

Balderas señaló que dentro de las reparaciones también se incluyen las 21 mil 170 rupturas realizadas por Simas para atender fugas de agua o daños en el drenaje. Estas intervenciones representan una parte importante del trabajo acumulado.

En cuanto a los sectores con mayor deterioro, mencionó que además de la colonia El Pueblo, las zonas con más afectaciones son Las Misiones, Colinas de Santiago y Obreras, donde se han encontrado daños recurrentes en tuberías de agua y drenaje que generan nuevos hundimientos o baches.

El área de Bacheo continuará trabajando para cumplir con la meta municipal planteada hacia finales de 2026, con el objetivo de mejorar la movilidad y las condiciones de las vialidades en toda la ciudad.