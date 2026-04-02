Mujer de 71 años sufre volcadura en pleno centro de Zaragoza

Zaragoza, Coah.- Un accidente tipo volcadura se registró en el cruce de las calles Hidalgo y Morelos, en la zona centro del municipio, donde un vehículo Honda blanco, tipo guayín modelo 2019, terminó sobre la banqueta.

La conductora, identificada como Graciela N, de 71 años de edad, perdió el control de la unidad mientras circulaba sobre la calle Hidalgo, lo que provocó que se subiera a la banqueta y volcara en la intersección mencionada.

El accidente y su ubicación

Testigos que se encontraban en el sitio acudieron de inmediato para auxiliar a la mujer, logrando sacarla del interior del vehículo cuando aún se encontraba volcado, e incluso colaboraron para enderezar la unidad.

Respuesta de los servicios de emergencia

Posteriormente, elementos de Protección Civil y Bomberos arribaron al lugar para brindar atención prehospitalaria, confirmando que la conductora no presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital, mientras la zona era asegurada para las diligencias correspondientes.