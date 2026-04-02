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Coahuila

Mujer de 71 años sufre volcadura en pleno centro de Zaragoza

Pierde el control de su vehículo y termina sobre la banqueta.

Por Alberto Ibarra Riojas - 02 abril, 2026 - 03:59 p.m.
Mujer de 71 años sufre volcadura en pleno centro de Zaragoza
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      Zaragoza, Coah.- Un accidente tipo volcadura se registró en el cruce de las calles Hidalgo y Morelos, en la zona centro del municipio, donde un vehículo Honda blanco, tipo guayín modelo 2019, terminó sobre la banqueta.

      La conductora, identificada como Graciela N, de 71 años de edad, perdió el control de la unidad mientras circulaba sobre la calle Hidalgo, lo que provocó que se subiera a la banqueta y volcara en la intersección mencionada.

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      El accidente y su ubicación

      Testigos que se encontraban en el sitio acudieron de inmediato para auxiliar a la mujer, logrando sacarla del interior del vehículo cuando aún se encontraba volcado, e incluso colaboraron para enderezar la unidad.

      Respuesta de los servicios de emergencia

      Posteriormente, elementos de Protección Civil y Bomberos arribaron al lugar para brindar atención prehospitalaria, confirmando que la conductora no presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital, mientras la zona era asegurada para las diligencias correspondientes.

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