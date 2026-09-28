Dos personas resultan lesionadas tras fuerte choque en Nava

NAVA, COAH.– Dos personas resultaron lesionadas tras un accidente vial entre una camioneta Ford Explorer y una Ford F-150 color guindo, registrado en las inmediaciones de la colonia El Encino.

El percance fue reportado por vecinos del sector, quienes solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia. Paramédicos de Bomberos y Protección Civil acudieron al lugar para brindar atención a los ocupantes de las unidades.

El accidente ocurrió en la colonia El Encino, donde dos camionetas chocaron.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la conductora o conductor de la Ford Explorer habría omitido la señal de alto, provocando el impacto contra la F-150. Sin embargo, serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.

Paramédicos de Bomberos y Protección Civil atendieron a los lesionados en el lugar.

Las dos personas fueron valoradas y estabilizadas en el lugar, sin que inicialmente se informara sobre la necesidad de trasladarlas a un hospital.

Las autoridades investigan las causas del accidente y deslindan responsabilidades.

Elementos de Tránsito y Vialidad realizaron los peritajes correspondientes y mantuvieron el área bajo resguardo mientras se retiraban las unidades involucradas.