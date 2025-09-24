Choque en carretera Morelos-Zaragoza deja dos lesionados

MORELOS, COAH. – Dos personas resultaron con lesiones leves tras un accidente vehicular ocurrido en la carretera que conecta a este municipio con Zaragoza. Los tripulantes fueron trasladados a un centro de salud en Morelos y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para descartar lesiones internas, donde fueron reportados como estables.

De acuerdo con los cuerpos de rescate, un remolque cargado con herramienta pudo haber sido un factor determinante en el percance. Sin embargo, señalaron que la atención se complicó debido a que varios automovilistas intentaron ganarles el paso, a pesar de que las unidades de emergencia circulaban con torretas y sirenas encendidas.

"Muchas personas intentan adelantarnos cuando vamos a una urgencia. Es importante fomentar la cultura vial y entender que una vida puede depender de llegar a tiempo", subrayaron los elementos de auxilio.

Recordaron que no solo Protección Civil y Bomberos hacen uso de estas señales, sino también la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, por lo que el respeto a las alertas sonoras y visuales es fundamental.

Aunque el traslado de los heridos se logró sin mayores complicaciones, los rescatistas advirtieron que este tipo de conductas sigue representando un riesgo, ya que retrasa la llegada a los hospitales.

Hicieron un llamado a la ciudadanía para crear conciencia y brindar siempre preferencia a los cuerpos de auxilio.