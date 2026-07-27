Confirman primer caso de gusano barrenador en perro en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El primer caso de gusano barrenador fue confirmado esta mañana en el Municipio de Múzquiz, esta situación se registró el pasado fin de semana en el ejido La Mota, informó Marco Antonio Silva Favela, promotor de Salud.

De acuerdo con el funcionario, luego de que especialistas atendieran al perro de nombre Rocky, de dos años de edad, propiedad de Margarita Elizabet N., realizaron los análisis correspondientes resultando positivos.

La familia explicó que el animal fue atacado por otros perros, lo que le provocó una herida en la piel. Al día siguiente observaron la presencia de larvas en la lesión, por lo que solicitaron atención veterinaria de inmediato.

La especialista de nombre Fernanda realizó la primera intervención médica y actualmente la propietaria continúa con las curaciones indicadas como parte del tratamiento y seguimiento del can.

La familia Martínez Sánchez agradeció el respaldo de las autoridades municipales y la intervención de la médica veterinaria, quien brindó la atención oportuna para el tratamiento del animal.