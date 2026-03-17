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Coahuila

Choque en zona centro de Morelos deja una joven lesionada

Falta de señalamiento de alto habría provocado el accidente entre dos vehículos; uno terminó impactado contra un poste.

Por Alberto Ibarra Riojas - 17 marzo, 2026 - 03:18 p.m.
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      Morelos, Coahuila.— Un accidente vial se registró en el cruce de las calles Zaragoza y Carranza, en la zona centro del municipio, presuntamente debido a la falta de señalamiento de alto, lo que derivó en el impacto entre dos vehículos.

      ¿Cómo ocurrió el accidente?

      En el lugar fue atendida Aleyda N, de 19 años, con domicilio en el ejido Los Álamos, quien resultó policontundida; paramédicos realizaron la valoración correspondiente y determinaron que no era necesario su traslado a un hospital.

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      Detalles del percance

      En el percance participaron un Volkswagen Passat 2012 color gris y una Chevrolet Silverado 1997 color negro, conducida por José Ernesto N, de 36 años. Tras el choque, una de las unidades terminó proyectada contra un poste de la CFE.

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      Acciones de la autoridad

      Elementos de Seguridad Pública Municipal tomaron conocimiento de los hechos y quedaron a cargo del lugar para realizar las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades.

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