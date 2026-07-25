Aparatoso choque en la Carretera 57 moviliza a cuerpos de emergencia en Nava

NAVA, COAH.– Un fuerte accidente automovilístico registrado la tarde de este viernes sobre la carretera federal 57, a la altura de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC), provocó la movilización de cuerpos de emergencia y complicaciones en la circulación vehicular.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El percance ocurrió al descender el puente ubicado frente a la UTNC, donde un automóvil compacto color azul y una camioneta Chevrolet Silverado color negro colisionaron. Tras el impacto, ambas unidades quedaron sobre los carriles de circulación, obstruyendo parcialmente el paso de los automovilistas.

Acciones de la autoridad

Al lugar acudieron corporaciones de auxilio y seguridad para atender la emergencia, resguardar la zona y coordinar el retiro de los vehículos involucrados, mientras decenas de conductores redujeron la velocidad para evitar un nuevo incidente.

De manera preliminar, las autoridades informaron que el accidente no dejó personas lesionadas y que únicamente se registraron daños materiales en ambas unidades.

Necesidad de precaución en la zona

El hecho volvió a poner de manifiesto la necesidad de extremar precauciones al circular por este tramo de la carretera federal 57, donde con frecuencia se registran percances, especialmente en la zona del puente frente a la UTNC.