Contactanos
Coahuila

Refuerzan acciones contra el dengue en colonia Lázaro Cárdenas de Nava

La Jurisdicción Sanitaria No. 01 aplicó larvicida y realizó termonebulización en espacios de atención médica y un vaso captador tras las lluvias.

Por Alberto Ibarra - 10 noviembre, 2026 - 04:25 p.m.
Personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 01 realizó trabajos de control del mosquito transmisor del dengue en la colonia Lázaro Cárdenas.
Personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 01 realizó trabajos de control del mosquito transmisor del dengue en la colonia Lázaro Cárdenas.
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      NAVA, Coahuila - Personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 01 reforzaron las acciones de prevención y control del dengue en la colonia Lázaro Cárdenas, mediante trabajos de supervisión y aplicación de productos para combatir al mosquito transmisor de la enfermedad.

      Acciones de prevención del dengue

      Las actividades incluyeron recorridos por el vaso captador, el Centro de Salud y la Unidad de Especialidades Médicas (UNEME), donde se aplicó larvicida líquido y se realizaron labores de termonebulización para reducir la presencia del insecto.

      Estas medidas se intensificaron después de las recientes lluvias, debido a que el agua acumulada en recipientes, patios y espacios abiertos puede favorecer la reproducción del mosquito.

      Recomendaciones para la comunidad

      Como parte de la prevención, se exhortó a las familias a mantener limpios sus patios, retirar cacharros y eliminar cualquier recipiente que pueda almacenar agua, con el propósito de reducir los criaderos y evitar la propagación del dengue.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados