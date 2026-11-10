Refuerzan acciones contra el dengue en colonia Lázaro Cárdenas de Nava

NAVA, Coahuila - Personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 01 reforzaron las acciones de prevención y control del dengue en la colonia Lázaro Cárdenas, mediante trabajos de supervisión y aplicación de productos para combatir al mosquito transmisor de la enfermedad.

Acciones de prevención del dengue

Las actividades incluyeron recorridos por el vaso captador, el Centro de Salud y la Unidad de Especialidades Médicas (UNEME), donde se aplicó larvicida líquido y se realizaron labores de termonebulización para reducir la presencia del insecto.

Estas medidas se intensificaron después de las recientes lluvias, debido a que el agua acumulada en recipientes, patios y espacios abiertos puede favorecer la reproducción del mosquito.

Recomendaciones para la comunidad

Como parte de la prevención, se exhortó a las familias a mantener limpios sus patios, retirar cacharros y eliminar cualquier recipiente que pueda almacenar agua, con el propósito de reducir los criaderos y evitar la propagación del dengue.