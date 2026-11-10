Intercambian cacharros por productos básicos en ejido El Encino de Allende

ALLENDE, Coahuila - Habitantes del ejido El Encino y de otros sectores de Allende participaron en una jornada de intercambio de cacharros por productos de la canasta básica, artículos de limpieza y regalos, como parte del programa Mercadito Antocoloni.

La actividad se desarrolló en la plaza del ejido, donde las familias tuvieron la oportunidad de entregar objetos en desuso acumulados en sus hogares y recibir a cambio productos de utilidad para sus viviendas.

De acuerdo con Maricarmen, representante del programa, esta iniciativa busca facilitar el retiro de cacharros de los domicilios y acercar apoyos a las familias mediante este mecanismo de intercambio.

Durante la jornada también se informó que el programa alimentario comenzaría a entregarse en Allende al día siguiente.

Asimismo, continúa la campaña de vacunación en escuelas de la región Cinco Manantiales, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria.