Intercambian cacharros por productos básicos en ejido El Encino de Allende
Familias de El Encino y comunidades cercanas entregaron objetos en desuso a cambio de artículos de limpieza y alimentos.
Resumen
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ALLENDE, Coahuila - Habitantes del ejido El Encino y de otros sectores de Allende participaron en una jornada de intercambio de cacharros por productos de la canasta básica, artículos de limpieza y regalos, como parte del programa Mercadito Antocoloni.
La actividad se desarrolló en la plaza del ejido, donde las familias tuvieron la oportunidad de entregar objetos en desuso acumulados en sus hogares y recibir a cambio productos de utilidad para sus viviendas.
De acuerdo con Maricarmen, representante del programa, esta iniciativa busca facilitar el retiro de cacharros de los domicilios y acercar apoyos a las familias mediante este mecanismo de intercambio.
Durante la jornada también se informó que el programa alimentario comenzaría a entregarse en Allende al día siguiente.
Asimismo, continúa la campaña de vacunación en escuelas de la región Cinco Manantiales, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria.