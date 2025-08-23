Acusan al Alcalde de Zaragoza de Retener Escrituras y Frenar Proyecto Habitacional

ZARAGOZA, COAH. – Evelio Vara Rivera, presidente municipal de Zaragoza, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica, luego de que usuarios de redes sociales y familiares del propietario de un terreno lo señalaran por bloquear un proyecto habitacional que prometía beneficiar a más de 200 familias.
Según diversas versiones, Vara Rivera habría intentado adquirir el predio a un precio muy por debajo de su valor real, en una operación presuntamente triangulada que buscaba generar una ganancia millonaria. El intento fue descubierto antes de concretarse, lo que desató una fuerte reacción pública.
La familia del propietario, identificado como el señor Fraga, denunció que el alcalde retuvo e incluso podría haberse apropiado de dos escrituras correspondientes a distintos terrenos. Sus hijos no descartaron que ya las haya inscrito a su nombre, y calificaron al edil de "ratero".
En redes sociales, los señalamientos contra el alcalde se multiplicaron, recordando presuntas viejas prácticas del "viejo PRI", que, aseguran los críticos, definen su estilo de gobierno. Hasta el momento, no se ha emitido ningún mensaje en su defensa, lo que pone en evidencia el creciente rechazo ciudadano hacia su administración.