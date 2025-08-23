Acusan al Alcalde de Zaragoza de Retener Escrituras y Frenar Proyecto Habitacional

ZARAGOZA, COAH. – Evelio Vara Rivera , presidente municipal de Zaragoza, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica, luego de que usuarios de redes sociales y familiares del propietario de un terreno lo señalaran por bloquear un proyecto habitacional que prometía beneficiar a más de 200 familias .

Según diversas versiones, Vara Rivera habría intentado adquirir el predio a un precio muy por debajo de su valor real , en una operación presuntamente triangulada que buscaba generar una ganancia millonaria . El intento fue descubierto antes de concretarse, lo que desató una fuerte reacción pública.

La familia del propietario , identificado como el señor Fraga , denunció que el alcalde retuvo e incluso podría haberse apropiado de dos escrituras correspondientes a distintos terrenos. Sus hijos no descartaron que ya las haya inscrito a su nombre , y calificaron al edil de " ratero ".