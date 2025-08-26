Joven muere ahogado en acequia de Morelos

MORELOS, Coah. — Una tragedia se registró en el sitio conocido como El Puente de Madera, en el ejido Los Álamos, municipio de Morelos, donde un hombre perdió la vida tras ahogarse en una acequia.

El director de Protección Civil y Bomberos, Hugo Martín Zubeldía Cantú, confirmó los hechos. La víctima fue identificada como Reynaldo Rivas, de 29 años, con domicilio en la colonia San Tito de Allende, quien fue rescatado inconsciente por personas que se encontraban en el lugar. Pese a los intentos de auxilio, no logró sobrevivir.

Elementos de Protección Civil y Bomberos aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante diez minutos, además de insuflaciones, pero no obtuvieron respuesta favorable.

Testigos relataron que el joven ingresó al cauce y, al no verlo salir, varios se lanzaron para rescatarlo. El área fue asegurada por la Agencia de Investigación Criminal en espera de la funeraria para el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer el caso.