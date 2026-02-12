Denuncian imposición de fotógrafo y abuso de poder en Secundaria de Sabinas

Padres de familia de la Secundaria Venustiano Carranza, ubicada en la colonia Reynera, denunciaron presuntas prácticas de imposición, confabulación y abuso de poder por parte de la subdirectora del plantel, identificada como Diana, en la asignación de los servicios fotográficos para la graduación de tercer año.

De acuerdo con testimonios recabados, durante una reunión convocada la semana pasada para tratar temas relacionados con la ceremonia de graduación, los asistentes fueron inducidos a firmar una hoja que inicialmente se presentó como lista de asistencia, pero que posteriormente fue utilizada como respaldo para avalar decisiones ya tomadas por la directiva escolar.

Los padres señalaron que el fotógrafo designado, de nombre Isaid, ha sido contratado en al menos seis generaciones consecutivas, pese a múltiples quejas por incumplimiento en la entrega de paquetes fotográficos. Algunos alumnos, afirmaron, ya egresaron de preparatoria sin haber recibido el material por el que sus familias pagaron.

Durante la reunión, los padres reclamaron directamente al proveedor, quien respondió que la contratación era obligatoria y que, en caso de adquirir servicios externos, la fotografía protocolaria durante la ceremonia tendría un costo adicional de 350 pesos, cuando el precio promedio de este tipo de imagen ronda los 50 pesos.

Asimismo, denunciaron que la mesa directiva y el comité escolar se negaron a presentar alternativas o someter la decisión a votación, argumentando que la subdirectora era quien tomaba las decisiones, sin considerar la opinión de los padres, pese a que son ellos quienes cubren los costos.

"Es una escuela pública y los directivos no deberían intervenir en acuerdos económicos entre padres y proveedores, pero aquí se nos dijo abiertamente que no tenemos voz", expresó uno de los inconformes.

Los denunciantes exigieron transparencia, respeto a los procesos de participación y el cese de prácticas que consideran abusivas, al tiempo que solicitaron la intervención de las autoridades educativas para revisar la situación y garantizar que las decisiones se tomen en beneficio de la comunidad escolar.