Carlos Villarreal rinde homenaje a Ramiro Gaona en Monclova

Monclova, Coah.- El alcalde Carlos Villarreal encabezó el pase de lista de los elementos de Seguridad Pública en la comandancia municipal, como parte de la estrategia permanente de fortalecimiento de la seguridad en Monclova, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, bajo el Modelo de Seguridad de Coahuila.

Durante la jornada se rindió un emotivo homenaje al oficial Ramiro Gaona Castillo, quien por años sirvió con entrega a la corporación y recientemente falleció. En su memoria, se guardó un momento de respeto y oración en reconocimiento a su trayectoria y compromiso.

En el acto, el alcalde estuvo acompañado por Sergio Sisbeles, subsecretario de Gobierno de la Región Centro; Gabriel Santos Martínez, director de la Policía en Monclova; y Alberto Medina, secretario del Ayuntamiento, quienes refrendaron el compromiso institucional de fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y las corporaciones de seguridad.

En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal destacó que estas acciones se integran al proceso continuo de fortalecimiento de la estrategia de seguridad que impulsa el Gobierno del Estado, la cual se desarrolla de manera coordinada en la región centro para consolidar entornos más seguros para la ciudadanía. "Desde el primer día asumimos el compromiso de trabajar de la mano con cada una y cada uno de ustedes. Reconozco profundamente la labor diaria que realizan, su disciplina, entrega y vocación de servicio. Gracias por proteger a nuestras familias y por ser un pilar fundamental en la construcción de un Monclova más seguro", subrayó el edil.

El Gobierno Municipal de Monclova reafirma su compromiso de seguir trabajando en unidad con el Gobierno del Estado y las corporaciones de seguridad, fortaleciendo las acciones que garanticen paz, orden y tranquilidad para todas las familias monclovenses.