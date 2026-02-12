Joven estudiante de la Narro pone fin a su vida en vivienda de Saltillo

SALTILLO, Coahuila.– Un joven de 19 años, identificado como Lein, fue localizado sin vida durante la madrugada de este jueves al interior de su domicilio, ubicado en el cruce de las calles El Campizal y El Tepeyac, en la colonia Hacienda Narro.

De acuerdo con los primeros reportes, familiares o personas cercanas realizaron el llamado a los servicios de emergencia tras encontrar al joven inconsciente. Paramédicos de la Cruz Roja Saltillo acudieron al sitio; sin embargo, al valorarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El joven era estudiante de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y originario del estado de Jalisco. Trascendió de manera preliminar que atravesaba por una situación personal complicada, ya que recientemente habría terminado su relación con su pareja sentimental.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área mientras personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley, que permitirá determinar con precisión las causas del fallecimiento.

Investigación en curso

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos.