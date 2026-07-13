Presunto feminicida sigue prófugo; intensifican búsqueda

Un hombre identificado como Ramiro Alejandro es buscado tras ser señalado como el principal sospechoso del feminicidio de Silvia Aracely, de 38 años, ocurrido la noche del domingo en un domicilio de la colonia Del Río.

La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos luego de que el cuerpo de la mujer fuera localizado en la vivienda ubicada sobre la calle Nísperos.

El hallazgo fue realizado por la hija de la víctima, una estudiante de preparatoria, quien llegó al domicilio acompañada de su novio.

El hombre, quien se desempeña como conductor de la plataforma InDrive y también como chofer de Transporte Escolar para la Escuela Primaria 147 y la Secundaria No. 4, habría huido tras la agresión, por lo que se mantiene un operativo para dar con su paradero.

Acciones de la autoridad

Mientras tanto, familiares de Silvia Aracely han comenzado a compartir en redes sociales la fotografía del presunto responsable, así como los números de teléfono para recibir cualquier información que contribuya a localizarlo.

Además, la hija de la víctima aseguró en una publicación que del domicilio desaparecieron entre 10 y 11 mil pesos en efectivo, dinero que, afirmó, únicamente el hombre conocía dónde se encontraba.

Detalles confirmados

Según su versión, esto hace presumir que regresó a la vivienda después de los hechos para llevarse el efectivo. El hombre conduce un vehículo color guinda con el cofre despintado y pidió a la ciudadanía reportar cualquier dato sobre su ubicación al 911, al teléfono 866 141 55 14, correspondiente al agente investigador, o a los números 866 123 57 52 y 866 258 48 40, habilitados por los familiares de la víctima.