Muere prófugo de feminicidio de Diana N en Saltillo

SALTILLO, COAH.- Fernando "N", identificado por las autoridades como el probable responsable del feminicidio de Diana "N", ocurrido el pasado 6 de julio en la colonia Santa Bárbara, de Saltillo, falleció durante un operativo encabezado por fuerzas federales en el municipio de Amecameca, Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el sospechoso fue ubicado mediante trabajos de inteligencia después de varios días de búsqueda, luego de que abandonó Coahuila tras el crimen.

Las autoridades informaron que, al ser localizado, elementos federales intentaron realizarle una revisión; sin embargo, presuntamente trató de evadir la intervención, lo que derivó en una persecución y posteriormente en un enfrentamiento, en el que perdió la vida.

La investigación por el caso inició luego de que Diana "N", de 41 años, fue encontrada sin vida dentro de su domicilio en la colonia Santa Bárbara. Desde las primeras diligencias, la Fiscalía estableció como principal línea de investigación el delito de feminicidio e identificó a Fernando "N" como el probable responsable, por lo que se activó un operativo para su localización.

Las indagatorias permitieron establecer que el sospechoso había salido de Saltillo después de los hechos. En coordinación con las fiscalías de Coahuila, Ciudad de México y Estado de México, las autoridades dieron seguimiento a sus desplazamientos hasta ubicarlo en un inmueble donde presuntamente permanecía oculto.

El operativo se llevó a cabo el mismo día en que los restos de Diana "N" fueron entregados a sus familiares para ser trasladados al estado de Chiapas, de donde era originaria.

Según la información difundida por las corporaciones participantes, el hombre ingresó al inmueble donde se refugiaba al intentar evitar su detención y, durante la intervención, fue abatido presuntamente al oponer resistencia a la captura.

Tras resultar herido por proyectil de arma de fuego en la cabeza, fue trasladado al Hospital General Valentín Gómez Farías como persona no identificada, donde personal médico confirmó su fallecimiento.

Posteriormente, la Fiscalía Regional de Amecameca inició la carpeta de investigación correspondiente y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense de Chalco.