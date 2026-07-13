Colectivos feministas piden justicia por Silvia Ochoa en Monclova

El Centro de Orientación y Protección a Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar (COPROVI A.C.), en conjunto con colectivos feministas como Sororidad Monclova, condenó enérgicamente el feminicidio de Silvia Ochoa Ramos, de 38 años de edad, a quien describieron como una joven madre y trabajadora, al tiempo que exigieron a las autoridades una investigación con perspectiva de género y la pronta captura del presunto responsable.

A través de un pronunciamiento difundido en redes sociales, las organizaciones señalaron que Silvia no debe convertirse en una estadística más, al asegurar que su muerte representa una realidad de violencia que continúa cobrando la vida de mujeres en el país.

"No fue un hecho aislado; fue el punto final de una violencia que no se supo frenar", expresaron en el comunicado, donde también hicieron un llamado a no normalizar ni guardar silencio frente a un feminicidio.

Acciones de la autoridad

Las agrupaciones exigieron a las autoridades competentes la detención inmediata del presunto agresor, Ramiro Alejandro sin privilegios ni retardos procesales, además de una investigación exhaustiva, realizada con protocolos de género y la debida diligencia.

Asimismo, solicitaron que se otorguen medidas de protección efectivas para la familia de Silvia, especialmente para sus hijos.

"Las mujeres merecen vivir libres de violencia. No podemos normalizar ni guardar silencio ante un feminicidio más", señalaron, al reiterar su exigencia de que este crimen sea esclarecido y castigado conforme a la ley.

Impacto en la comunidad

Finalmente, COPROVI y Sororidad Monclova expresaron su solidaridad con los hijos, familiares y amistades de Silvia Ochoa Ramos, y enfatizaron que "las mujeres no estamos solas", al reafirmar su compromiso de acompañar la exigencia de verdad y justicia hasta que el caso no quede impune.