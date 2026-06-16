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Coahuila

Cinco Manantiales habilitan albergues ante fuertes lluvias e inundaciones en la región

Municipios como Nava y Morelos activaron espacios de resguardo para familias afectadas, mientras brigadas de emergencia mantienen vigilancia y recorridos en zonas de riesgo.

Por Alberto Ibarra Riojas - 16 junio, 2026 - 12:36 p.m.
Cinco Manantiales habilitan albergues ante fuertes lluvias e inundaciones en la región
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      NAVA, COAH.- Ante las fuertes lluvias registradas durante las últimas horas, municipios de la región de los Cinco Manantiales habilitaron albergues temporales para ofrecer refugio y apoyo a las personas que pudieran resultar afectadas por las precipitaciones.

      La medida se implementó luego de que las intensas tormentas provocaran acumulación de agua e inundaciones en distintos sectores, principalmente en viviendas ubicadas en zonas de riesgo o con problemas de escurrimiento.

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      Albergues habilitados en la región

      En municipios como Morelos y Nava se pusieron a disposición espacios para resguardar a familias que requieran abandonar de manera temporal sus hogares, mientras mejoran las condiciones climáticas y disminuyen los riesgos derivados de las lluvias.

      Durante la jornada, brigadas de apoyo realizaron recorridos en colonias afectadas para atender reportes de ingreso de agua a domicilios y monitorear puntos vulnerables. Asimismo, se exhortó a la población a mantenerse informada, evitar cruzar calles inundadas y solicitar apoyo en caso de emergencia.

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      Vigilancia de Protección Civil

      Las autoridades de Protección Civil y cuerpos de auxilio mantienen vigilancia permanente en la región ante la posibilidad de nuevas precipitaciones, mientras continúan las labores de atención a las familias afectadas.

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