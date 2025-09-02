Alcalde de Allende mantiene en el olvido a Río Bravo

Allende, Coah. – A más de nueve meses de haber asumido la presidencia municipal , el alcalde Ricardo Treviño Guevara no ha visitado la comunidad de Río Bravo , lo que ha generado inconformidad entre sus habitantes , quienes aseguran estar sin apoyos ni recursos municipales .

De acuerdo con testimonios de vecinos, la falta de atención se debería a la baja aceptación electoral que el edil obtuvo en dicha localidad durante los comicios pasados. Esta situación, denuncian, ha provocado un distanciamiento institucional que se refleja en la ausencia de programas sociales, obras y servicios .

Críticos de la administración municipal advierten que un gobierno responsable no debe discriminar a ninguna comunidad con base en resultados electorales. Subrayan que la atención gubernamental debe ser igualitaria , sin distinción de preferencias políticas .

“El alcalde gobierna para todos, no solo para quienes votaron por él”, comentó uno de los habitantes.