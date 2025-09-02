Nava bajo fuego y sin rumbo: Balean a hombre EN PLENA CALLE

Nava, Coah. – La madrugada de este martes, un hombre de 30 años, identificado como Manuel , fue baleado en la calle Nicolás Bravo , un hecho que volvió a poner en evidencia la problemática de inseguridad que enfrenta el municipio bajo la gestión del alcalde Iván Ochoa Rodríguez .

Según el testimonio de la víctima, mientras caminaba se encontró con dos individuos identificados como “El Javi Peluquero” y “Chino Canales” , con quienes mantenía diferencias derivadas del robo de una motocicleta . Durante el altercado, apareció un tercer sujeto armado con un rifle , quien le disparó directamente en el abdomen.

A pesar de la herida, Manuel logró llegar por sus propios medios a su domicilio, desde donde solicitó ayuda. Posteriormente fue trasladado al Hospital General de Allende , donde su estado de salud fue reportado como estable .

El hecho provocó una fuerte movilización policiaca en distintos sectores de Nava. Gracias a un operativo, elementos de la Fiscalía lograron detener a “El Javi Peluquero” y “Chino Canales” , quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público .

Sin embargo, vecinos manifestaron su inconformidad , asegurando que los operativos “siempre llegan tarde” y que las autoridades municipales no han logrado prevenir este tipo de situaciones. Ciudadanos coinciden en que la violencia ha incrementado en los últimos meses y que, pese a las promesas del alcalde de reforzar la seguridad, no se han visto resultados tangibles .

“Urge una estrategia real que le devuelva la confianza a las familias de Nava”, señaló una vecina de la colonia afectada.