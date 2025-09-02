Nava bajo fuego y sin rumbo: Balean a hombre EN PLENA CALLE

Nava, Coah. – La madrugada de este martes, un hombre de 30 años, identificado como Manuel, fue baleado en la calle Nicolás Bravo, un hecho que volvió a poner en evidencia la problemática de inseguridad que enfrenta el municipio bajo la gestión del alcalde Iván Ochoa Rodríguez.
Según el testimonio de la víctima, mientras caminaba se encontró con dos individuos identificados como “El Javi Peluquero” y “Chino Canales”, con quienes mantenía diferencias derivadas del robo de una motocicleta. Durante el altercado, apareció un tercer sujeto armado con un rifle, quien le disparó directamente en el abdomen.
A pesar de la herida, Manuel logró llegar por sus propios medios a su domicilio, desde donde solicitó ayuda. Posteriormente fue trasladado al Hospital General de Allende, donde su estado de salud fue reportado como estable.
El hecho provocó una fuerte movilización policiaca en distintos sectores de Nava. Gracias a un operativo, elementos de la Fiscalía lograron detener a “El Javi Peluquero” y “Chino Canales”, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
Sin embargo, vecinos manifestaron su inconformidad, asegurando que los operativos “siempre llegan tarde” y que las autoridades municipales no han logrado prevenir este tipo de situaciones. Ciudadanos coinciden en que la violencia ha incrementado en los últimos meses y que, pese a las promesas del alcalde de reforzar la seguridad, no se han visto resultados tangibles.
“Urge una estrategia real que le devuelva la confianza a las familias de Nava”, señaló una vecina de la colonia afectada.