Vehículo se incendia en la carretera 57 a la altura de Morelos

Morelos, Coah. – La mañana de este martes, un vehículo Dodge Journey azul con placas de Coahuila se incendió sobre la carretera federal 57, frente al rancho Las Palmas, lo que movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos de Morelos.
Al arribar al sitio, los socorristas confirmaron que el automóvil estaba abandonado y que ninguna persona resultó lesionada.
Hugo Martín Zubeldía Cantú, director de Protección Civil, informó que las llamas consumieron rápidamente la unidad, pero gracias a la oportuna intervención de los bomberos se logró controlar el fuego y evitar que se propagara a la vegetación cercana o pusiera en riesgo a otros vehículos que transitaban por la zona.
El caso quedó en manos de la Guardia Nacional, División Caminos, la cual se encargará de realizar las investigaciones para determinar las causas del incendio y deslindar responsabilidades. Aunque no se descarta un posible fallo mecánico, las autoridades aún no han confirmado una causa oficial.
Mientras tanto, el tránsito en el área se mantiene con precaución, para prevenir accidentes secundarios.