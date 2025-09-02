Vehículo se incendia en la carretera 57 a la altura de Morelos

Morelos, Coah. – La mañana de este martes, un vehículo Dodge Journey azul con placas de Coahuila se incendió sobre la carretera federal 57 , frente al rancho Las Palmas , lo que movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos de Morelos .

Al arribar al sitio, los socorristas confirmaron que el automóvil estaba abandonado y que ninguna persona resultó lesionada .

Hugo Martín Zubeldía Cantú , director de Protección Civil, informó que las llamas consumieron rápidamente la unidad , pero gracias a la oportuna intervención de los bomberos se logró controlar el fuego y evitar que se propagara a la vegetación cercana o pusiera en riesgo a otros vehículos que transitaban por la zona.

El caso quedó en manos de la Guardia Nacional, División Caminos , la cual se encargará de realizar las investigaciones para determinar las causas del incendio y deslindar responsabilidades . Aunque no se descarta un posible fallo mecánico , las autoridades aún no han confirmado una causa oficial.