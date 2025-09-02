INCENDIO DE TRÁILER MOVILIZA A CUERPOS DE EMERGENCIA EN CARRETERA FEDERAL 57

SABINAS, COAH.- Un tráiler sin caja se incendió la noche del lunes mientras transitaba por la carretera federal 57, a la altura del kilómetro 154, en el tramo comprendido entre Nueva Rosita y Allende, específicamente en la zona conocida como Cuesta Codornices. El incidente generó una rápida movilización de cuerpos de emergencia locales y estatales.

El conductor del vehículo, Jeremías de la Cruz Sánchez, de 70 años, se percató de que salía humo del motor mientras manejaba, por lo que decidió detener la marcha de inmediato. A pesar de sus esfuerzos, el fuego se propagó rápidamente, consumiendo por completo el tractocamión.

De acuerdo con los primeros reportes, una falla mecánica fue la causa del siniestro. Afortunadamente, el chofer logró salir ileso del vehículo antes de que las llamas lo envolvieran. No se reportaron personas lesionadas ni otros vehículos involucrados en el incidente.

Elementos de Protección Civil del municipio de San Juan de Sabinas, así como policías municipales, estatales y miembros de la Guardia Nacional, división Seguridad Carretera, acudieron al lugar tras recibir el reporte. Las labores de control del fuego y aseguramiento de la zona se realizaron con rapidez para evitar mayores riesgos.

El incidente generó afectaciones temporales en el tránsito vehicular de la zona, mientras se realizaban las maniobras de limpieza y retiro de la unidad siniestrada. Las autoridades exhortan a los conductores a revisar sus vehículos antes de emprender viajes largos, especialmente en zonas de alta pendiente como la Cuesta Codornices.