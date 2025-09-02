Tráiler vuelca y aplasta una camioneta en Nava

Nava, Coah. – Un impresionante accidente se registró este martes al mediodía en el kilómetro 10 de la delegación Venustiano Carranza, donde un tráiler volcó y cayó sobre una Jeep Liberty azul, dejando una escena impactante para quienes circulaban por la zona.
Según testigos, la pesada unidad comenzó a ladearse mientras transportaba su carga, perdiendo el equilibrio hasta terminar volcada, aplastando parcialmente al vehículo particular.
Milagrosamente, la conductora de la camioneta salió ilesa, sin presentar un solo rasguño, lo que fue considerado por muchos como una muestra de suerte o intervención divina.
El chofer del tráiler resultó con lesiones leves, siendo diagnosticado como policontundido por los cuerpos de rescate que acudieron de inmediato al lugar, junto con elementos de seguridad pública.
Las labores de atención, evaluación médica y retiro de las unidades provocaron congestión vehicular y llamaron la atención de numerosos curiosos que se acercaron a presenciar los trabajos.