Tráiler vuelca y aplasta una camioneta en Nava

Nava, Coah. – Un impresionante accidente se registró este martes al mediodía en el kilómetro 10 de la delegación Venustiano Carranza , donde un tráiler volcó y cayó sobre una Jeep Liberty azul , dejando una escena impactante para quienes circulaban por la zona.

Según testigos, la pesada unidad comenzó a ladearse mientras transportaba su carga , perdiendo el equilibrio hasta terminar volcada, aplastando parcialmente al vehículo particular.

Milagrosamente, la conductora de la camioneta salió ilesa , sin presentar un solo rasguño, lo que fue considerado por muchos como una muestra de suerte o intervención divina .

El chofer del tráiler resultó con lesiones leves , siendo diagnosticado como policontundido por los cuerpos de rescate que acudieron de inmediato al lugar, junto con elementos de seguridad pública.