Menor sufre quemaduras de tercer grado en Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Un menor de 9 años de edad fue ingresado a la sala de urgencias del IMSS de Palaú al resultar con quemaduras de tercer grado en su cuerpo.

El menor fue atendido de inmediato en el IMSS tras el accidente en su hogar.

Jesús Alfonso N se encontraba en el patio de su hogar cuando tomó entre sus manos un bote con gasolina que lanzó a una fogata, mencionó su madre Karla N.

La madre del menor, Karla N, relató cómo ocurrieron los hechos.

Elementos de Seguridad Pública Municipal al mando del Director José Ponce Sánchez tomaron conocimiento de los hechos.

Elementos de Seguridad Pública Municipal investigan el incidente.

El infante resultó con quemaduras en la espalda, siendo atendido de inmediato en el nosocomio de la Villa.