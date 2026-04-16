Continúan acciones de prevención en arroyos y colonias de Sabinas

SABINAS, COAH.-

La Secretaría de Salud de Coahuila, a través del departamento de vectores, de la Jurisdicción Sanitaria No.3, continúa con acciones de prevención como lo es colocación de abate y fumigación en arroyos y sectores de agua estancada del municipio de Sabinas, esto con la finalidad de evitar la proliferación de mosquitos y prevenir enfermedades como el dengue.

Estas acciones que mantiene el gobernador Manolo Jiménez Salinas, a través de la instrucción del Secretario de Salud, Dr. Eliud Aguirre Vázquez y el subsecretario de Prevención de Enfermedades, Dr. Iván Moscosso, se llevan a cabo en la región para garantizar la salud y prevenir enfermedades en la población.

El Dr. Carlos Jiménez Villarreal, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No.3, informó que se están atendiendo peticiones realizadas por la propia ciudadanía para llevar a cabo la colocación de abate y fumigación en arroyos y sectores de agua estancada.

El jefe de la dependencia destacó que, gracias a la colocación de abate se eliminan los criaderos de mosquitos que se realizan en estancamientos de agua y arroyos, el primer paso para prevenir enfermedades transmitidas por vectores como el zancudo.

Las acciones que realiza el departamento de vectores se han llevado a cabo ya en sectores como el arroyo de la colonia Santo Domingo ubicado a espaldas de la empresa Avomex, el arroyo situado a un costado de las oficinas de Fiscalía General del Estado, el arroyo Aguililla a la altura de la avenida oriente, el encharcamiento frente a la cervecera Corona, así como encharcamiento en la colonia Fundadores y el arroyo ubicado en el sexto conocido como Las Conchas en Agujita.

Así mismo destacó el apoyo de la ciudadanía para mantener espacios limpios, así como de las acciones de descacharrización por parte de los ayuntamientos municipales, ya que de esta manera surten mayor efectividad las medidas preventivas que realiza la Secretaría de Salud de Coahuila.