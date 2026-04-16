Identifican restos hallados en paraje de General Cepeda; corresponderían a hombre desaparecido

SALTILLO, Coahuila.-Los restos humanos localizados en el paraje conocido como La Pastora, en el municipio de General Cepeda, fueron identificados como pertenecientes a Juan Manuel "N", de 38 años de edad y originario de Saltillo, quien llevaba alrededor de mes y medio desaparecido.

De acuerdo con información oficial, no se había presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por su ausencia. Sin embargo, tras los estudios forenses correspondientes, se logró confirmar su identidad.

Las autoridades señalaron que el hombre tenía antecedentes de adicciones, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas de su fallecimiento.

Hallazgo de los restos

El hallazgo fue reportado la tarde del miércoles, cerca de las 18:00 horas, lo que movilizó a elementos de la Agencia de Investigación Criminal, así como a policías municipales y personal del grupo especializado en personas desaparecidas.

Según explicó el director de la Policía Municipal, Adrián Montaño Elicerio, en un primer momento no fue posible identificar a la víctima. Los restos se encontraban debajo de un árbol y no presentaban huellas visibles de violencia. En el lugar también fue localizada una chamarra negra.

El descubrimiento fue realizado por un habitante de la zona, Antonio "N", de 75 años, quien se encontraba buscando animales de su propiedad cuando percibió un olor inusual entre la vegetación. Al inspeccionar el área, encontró una prenda colgada de un árbol y, en su interior, restos humanos.

Investigación en curso

Peritos de la Fiscalía, encabezados por el especialista en criminalística de campo Carlos Leija, realizaron el levantamiento de indicios, entre los que se encontraban partes óseas y restos en avanzado estado de descomposición.

Posteriormente, fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se llevaron a cabo los análisis que permitieron su identificación.