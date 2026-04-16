Falso secuestro en Zaragoza: desarticulan caso de extorsión telefónica

Zaragoza, Coah.- Un presunto secuestro reportado en una brecha del municipio derivó en la desarticulación de un secuestro virtual, luego de que autoridades del Mando Coordinado activaran un operativo tras recibir el aviso de una empresa de riego del estado de Durango.

De acuerdo con el informe oficial, tras las labores de búsqueda e investigación se confirmó que se trataba de un intento de extorsión telefónica, en el que delincuentes exigían una fuerte suma de dinero al propietario de la empresa mediante llamadas, simulando la privación de la libertad de dos trabajadores.

Acciones de la autoridad

Durante el despliegue, los elementos lograron ubicar el vehículo señalado, una pickup Toyota Hilux modelo 2025 en color blanco, en cuyo interior fueron localizados José Alejandro, de 33 años, y Miguel Gerardo, de 29, ambos originarios de Durango, quienes se encontraban sanos y salvos.

Detalles confirmados

Las autoridades identificaron como parte de este intento de extorsión los números telefónicos 564 387 8524, 557 490 8096 y 951 258 9084, por lo que exhortaron a la ciudadanía a mantener la calma, no caer en engaños y reportar de inmediato cualquier llamada sospechosa a los números de emergencia, reiterando su compromiso de combatir este tipo de delitos.