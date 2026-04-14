Refuerzan estrategia de seguridad en la Región Centro con Mesa de Construcción de la Paz

Siguiendo las directrices del Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, este día se llevó a cabo la Mesa de Construcción de la Paz en la Región Centro de Coahuila, con la participación de los tres órdenes de gobierno, alcaldes y alcaldesas, así como representantes de diversas instituciones de seguridad y atención ciudadana.

Durante el encuentro, autoridades destacaron la relevancia de mantener una coordinación permanente y efectiva entre corporaciones, subrayando que la comunicación interinstitucional es clave para responder de manera inmediata a las necesidades de la población, particularmente en temas relacionados con la seguridad y el orden público.

En la reunión se reiteró el compromiso de fortalecer las estrategias conjuntas que permitan atender de forma oportuna cualquier situación que afecte la tranquilidad de las familias, mediante la suma de esfuerzos, recursos y capacidades entre los distintos niveles de gobierno.

Las Mesas de Construcción de la Paz se han consolidado como un mecanismo fundamental para la toma de decisiones en materia de seguridad, al permitir una evaluación constante del panorama regional y la implementación de acciones coordinadas que buscan garantizar un entorno de paz, estabilidad y bienestar para los habitantes de la Región Centro.

Bajo el lema "A Coahuila lo cuidamos todos", autoridades reafirmaron su disposición de continuar trabajando de manera cercana con la ciudadanía, fortaleciendo la confianza en las instituciones y avanzando en la construcción de un estado seguro.