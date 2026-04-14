Atienden basurero clandestino en Allende tras meses de abandono

Allende, Coahuila.– Luego de permanecer durante meses en condiciones de abandono, un basurero clandestino ubicado sobre la calle Zaragoza, a dos cuadras del panteón Oviedo, fue finalmente atendido tras reiterados reportes de vecinos, quienes denunciaban afectaciones directas a su entorno y calidad de vida.

El sitio se había convertido en un foco de contaminación, acumulando residuos y generando malos olores, además de representar un riesgo sanitario para las familias del sector. Habitantes señalaron que, pese a los constantes llamados, la problemática se prolongó sin atención oportuna, evidenciando fallas en la vigilancia y mantenimiento de los espacios públicos.

Acciones de la autoridad

Aunque se realizaron labores de limpieza y retiro de desechos, la situación deja en evidencia la falta de acciones preventivas que eviten la formación de estos tiraderos ilegales, los cuales siguen siendo una constante en distintos puntos del municipio. Vecinos advierten que, sin seguimiento ni sanciones, el problema podría repetirse en el mismo lugar.

Impacto en la comunidad

La intervención, más que una solución de fondo, representa una respuesta tardía a una problemática que durante mucho tiempo fue ignorada, reflejando la necesidad de estrategias más efectivas para atender de manera permanente las condiciones del entorno urbano.