Alcalde de Zaragoza bloquea Caravana de la Salud y deja sin atención médica a habitantes

Zaragoza, Coah. – Habitantes del municipio se quedaron sin la atención de la Caravana de la Salud , luego de que el alcalde Evelio Vara Rivera decidiera no permitir su instalación, generando inconformidad y malestar entre la población, especialmente entre quienes dependen de estos servicios gratuitos.

En la región de los Cinco Manantiales, municipios como Nava, Allende, Villa Unión y Morelos sí han recibido estas brigadas médicas, que ofrecen consultas generales, detección de cáncer cervicouterino, de mama y de próstata, así como otros servicios especializados como revisión de hipertensión y diabetes, entrega de medicamentos y orientación nutricional.

Ante la negativa en Zaragoza, enfermos y familias se vieron obligados a trasladarse hasta Morelos, enfrentando costos y dificultades adicionales para recibir atención médica.