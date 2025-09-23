Alcalde de Zaragoza en la mira por presunto desvío de fondos para bacheo

ZARAGOZA, COAH. – Evelio Vara Rivera, alcalde de Zaragoza, enfrenta serias acusaciones por presunta malversación de fondos públicos destinados al bacheo de calles, recursos que provienen del programa REPUVE.

La controversia surgió luego de que regidores del ayuntamiento solicitaran el expediente completo de las obras desde el pasado mes de febrero, aunque no fue sino hasta agosto cuando finalmente recibieron la documentación. Al revisar "bache por bache", detectaron importantes diferencias entre los metros cuadrados reportados y la realidad física: algunos baches aparecen como de mayor tamaño al que tienen, y otros que fueron reportados como ya reparados no existen en el lugar.

El expediente apunta a posibles irregularidades entre la empresa contratada y la administración municipal, incluso con la aparente participación del departamento de Obras Públicas. A pesar de que funcionarios municipales certificaron la obra, incluyendo al director de Obras Públicas, Francisco López Sánchez, este último declaró desconocer los tratos con la empresa involucrada.

Expertos en transparencia y administración pública han advertido que este tipo de inconsistencias pueden socavar la confianza ciudadana en el uso de los recursos públicos y en la supervisión de obras municipales, por lo que instaron a reforzar los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas.