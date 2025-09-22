Alcalde Carlos Villarreal Pérez impulsa educación en Monclova

Al encabezar el lunes cívico en la Escuela México de la colonia Independencia, el alcalde Carlos Villarreal Pérez reiteró su compromiso con la educación al dar a conocer los avances logrados en infraestructura, equipamiento y mantenimiento de planteles escolares en la ciudad.

El edil destacó que más de 215 escuelas de nivel básico en Monclova han recibido un minisplit de dos toneladas cada una, además de acciones de limpieza, alumbrado y servicios generales mediante el programa "Ola Monclovense en tu escuela".

Acompañado de regidores, directores municipales y del subdirector de Servicios Educativos en la Región Centro, Abraham Segundo González, Villarreal Pérez subrayó que los trabajos también incluyen la construcción de bardas, techos y baños, así como la entrega de útiles escolares. "Tratamos de priorizar las áreas con mayores necesidades en coordinación con maestros y padres de familia, porque nuestro objetivo es que los niños y niñas tengan espacios dignos para su aprendizaje. Esa es la palabra clave: el compromiso con los maestros y maestras", expresó el alcalde.

Villarreal Pérez agradeció a la comunidad de la Escuela México por la invitación a su tradicional lunes cívico, donde reiteró que la educación es un pilar de su administración.

Finalmente, recordó que todas estas acciones se realizan en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, a través de la estrategia "Impulso Educativo", que busca fortalecer a las escuelas con equipamiento y mejores condiciones de infraestructura.