Regidor de Seguridad Pública coordina medidas tras incidentes en partido de fútbol

Prohibición de consumo de alcohol en los campos de fútbol llaneros y coordinación con las ligas para garantizar que los encuentros entre jugadores se desarrollen en un ambiente seguro y familiar.

Tras los incidentes de violencia registrados el pasado fin de semana en un partido de fútbol, Eleuterio López, regidor de Seguridad Pública, informó que por instrucciones del alcalde Carlos Villarreal se estableció contacto inmediato con representantes de las ligas municipales, a fin de calendarizar los torneos y definir estrategias conjuntas de seguridad.

"El hecho ocurrido es aislado y se debió a una falta de coordinación en la calendarización, ya que no se informó al departamento. Cuando se trata de juegos con aforos superiores a lo ordinario se nos avisa y contamos con presencia policiaca para inhibir cualquier incidente. Hemos estado en finales y semifinales en distintos sectores de la ciudad", explicó.

El regidor subrayó la importancia de que tanto el Departamento de Deportes como las ligas mantengan comunicación permanente con la autoridad municipal, especialmente en eventos con alta asistencia de mujeres y menores.

"Es necesario que se nos notifique para diseñar una estrategia adecuada y contar con presencia en los campos. El municipio siempre ha brindado apoyo en estos temas, pero se requiere coordinación para evitar que hechos como el del fin de semana se repitan", señaló López.

Respecto a la riña ocurrida, detalló que solo se registró un lesionado, de acuerdo con los reportes recibidos.

Con estas medidas, la administración municipal busca generar conciencia entre jugadores y aficionados, recordando que el deporte debe ser un espacio de formación, convivencia y respeto.