Árbitro de liga municipal denuncia agresión por parte de director técnico

Árbitro de la liga municipal interpuso formalmente la denuncia por lesiones en contra del director técnico del Atlético Miravalle, luego de la agresión de la que fue víctima durante el juego del pasado domingo, que lo dejó con el riesgo de perder parte de la visión en su ojo derecho.

Aún con golpes visibles y un collarín, David García Salazar acudió la mañana de ayer al Ministerio Público para presentar su denuncia en contra de Jesús Hernández, director del equipo de la Miravalle, quien incitó a la violencia a los jugadores y gente ajena que acudió como porra.

Según la declaración, la agresión inició luego de expulsar a un jugador de la Miravalle, en el segundo tiempo extra, lo que enardeció a los jugadores y porra del equipo que iniciaron con los empujones.

Jesús Hernández, director técnico, se le fue directo y lo culpó por la derrota del equipo y fue lo que detonó la violencia en el campo, y la agresión entre los presentes.

Daniel García señaló que fueron varias personas que lo agredieron, pero solo reconoce al director técnico del Atlético Miravalle, por lo que en contra de quien se interpuso el día de ayer la denuncia y quien resulte responsable.

Mencionó que el objetivo de interponer la denuncia es sentar un precedente y que no se vuelva a presentar este tipo de agresiones durante los juegos, y que se responsabilice a quienes realizaron esta agresión.

TEMÍA POR SU VIDA

Tras el linchamiento que se dio en el campo de la Azteca, en donde fue agredido por 4 o 5 personas, David señala que temía que pasara algo peor y que entre la riña, lo golpearan con una piedra en la cabeza, lo apuñalaran con una navaja o lo golpearan con una manopla, que le pudiera ocasionar una lesión peor.

Señaló que en esos momentos su pensamiento fue para su familia, su esposa y sus dos hijos 5 y 2 años y temía por su vida.

Señaló que el trabajo de árbitro lo hace por pasión, pero sobre todo por sacar un poco más de dinero para su familia, pero que ahora pensará volver, ya que su integridad no vale esos riesgos.

ALCOHOL Y DROGAS EN JUEGOS

David García denunció que durante el partido había personas que estaban consumiendo alcohol e incluso drogándose, de las personas que acudieron como parte de la porra o sólo para ver el juego, lo que representa un riesgo y fue uno de los detonantes, para que la riña se saliera de control.