Más de 10 jóvenes aspiran a ser la Reina de la Feria Monclova

La convocatoria para elegir a la reina de la Feria Monclova 2025 ha despertado gran interés entre la juventud monclovense.

Hasta el momento, 11 jovencitas han presentado su solicitud para participar en el certamen, que forma parte de las actividades culturales y artísticas de la ciudad.

Glenda Suárez, regidora de Educación, Arte y Cultura, informó que inicialmente se tenían registradas cinco aspirantes, pero el viernes pasado se sumaron otras seis.

Aunque la fecha límite de inscripción fue el pasado 19 de septiembre, la funcionaria señaló que aún podrían recibirse solicitudes adicionales, siempre y cuando las participantes cumplan con los requisitos establecidos.

La convocatoria está dirigida a jóvenes de 19 a 29 años, originarias o residentes de Monclova, interesadas en representar al municipio en distintos eventos, iniciando con la feria y continuando durante el año en actividades culturales y artísticas.

"Estamos revisando los expedientes de cada aspirante para asegurarnos de que cumplan con las bases. La feria no solo es un evento de diversión, también es un espacio de identidad y proyección cultural para Monclova", explicó la regidora.

La Feria Monclova se desarrollará del 2 al 19 de octubre en las instalaciones del estadio Acereros, con un amplio programa de actividades artísticas, musicales y de convivencia familiar, donde una de estas jóvenes será coronada como reina del evento.