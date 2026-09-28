Alertan por caída de techo en la Clínica 7 del IMSS

La caída de un tramo del techo en el Block B de la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) generó alarma entre los derechohabientes, quienes también alertaron sobre otra parte de la estructura que permanece a punto de colapsar.

La situación provocó preocupación entre las personas que acudieron a las instalaciones para realizar sus trámites médicos, debido al riesgo que representa el desprendimiento de material en una zona con circulación constante de pacientes.

La inquietud aumentó durante la fila para solicitar citas en el laboratorio, donde una gran mayoría de las personas que esperaban eran adultos mayores.

Condiciones de seguridad en la Clínica 7

De acuerdo con la denuncia recibida, el problema no se limita al fragmento del techo que ya cayó, pues otro tramo permanece en condiciones que hacen temer un nuevo desprendimiento.

La presencia de material colapsado y de otra parte aparentemente inestable generó preocupación entre los usuarios de la clínica, quienes señalaron las condiciones del inmueble y el riesgo para quienes acuden diariamente a recibir atención médica.

El caso llegó a las redes sociales del Periódico La Voz mediante un video enviado de manera anónima, en el que se expuso la situación y la inconformidad de los derechohabientes.

La denuncia plantea la necesidad de revisar las condiciones del techo en el Block B, particularmente en las zonas donde transitan y permanecen los pacientes mientras esperan realizar trámites relacionados con su atención médica.

Reacciones de los derechohabientes

Hasta el momento, no se cuenta con información sobre las causas del desprendimiento, la antigüedad de los daños ni las medidas que podrían implementarse para atender el problema.

Tampoco se ha informado sobre una evaluación estructural del área afectada o posibles restricciones de acceso para evitar que los pacientes permanezcan cerca de los tramos dañados.

Los derechohabientes expresaron su preocupación ante la posibilidad de que otra parte del techo se desprenda y ponga en riesgo a quienes acuden a la Clínica 7 del IMSS.