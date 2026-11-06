Alertan vecinos por presencia sospechosa en la colonia Del Valle de Nava

NAVA, Coahuila - Habitantes de la colonia Del Valle manifestaron su preocupación por la presencia de personas desconocidas que, según sus reportes, han sido vistas recorriendo las calles del sector durante el día, situación que ha generado inquietud entre las familias.

Inquietud por posibles robos

Los vecinos temen que estas personas puedan estar identificando viviendas y observando los movimientos de quienes habitan en la colonia, ante la posibilidad de que se registren robos durante la noche. Sin embargo, hasta el momento no se han confirmado delitos relacionados con estos señalamientos.

Solicitud de mayor vigilancia

Ante esta situación, solicitaron mayor vigilancia preventiva en el sector para evitar incidentes y brindar tranquilidad a las familias.

También hicieron un llamado a reportar cualquier comportamiento inusual a las instancias correspondientes, sin exponerse a confrontaciones ni difundir información que no haya sido verificada.