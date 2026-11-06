Asegura Ejército tractocamión con dos migrantes guatemaltecos en filtro de Allende

ALLENDE, Coahuila - Elementos del Ejército Mexicano aseguraron un tractocamión de la empresa Transportes Breca, en cuyo interior viajaban de manera irregular dos personas de origen guatemalteco, durante una revisión en el filtro de seguridad instalado sobre la carretera federal 57, a la altura de Allende.

El operativo se realizó la tarde del miércoles en el punto de inspección de la antigua garita, donde personal del 14/o Regimiento de Caballería Motorizado detuvo para una revisión de rutina un tractocamión Freightliner blanco, con número económico 50 y caja seca 1152.

Detención de migrantes en Allende

Al inspeccionar el compartimento de carga, los militares encontraron a dos personas ocultas en el interior, por lo que procedieron a resguardarlas y a detener al conductor de la unidad.

Investigación de la FGR

El operador y el tractocamión quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que inició una carpeta de investigación por posibles delitos del orden federal. Hasta el momento, no se ha informado sobre la situación jurídica del conductor ni sobre el procedimiento que se seguirá respecto a las dos personas migrantes.