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Coahuila

Acto conmemorativo en Allende reafirma importancia de la memoria colectiva

Familiares y colectivo 'Alas de Esperanza' comparten mensajes de esperanza y resiliencia en un acto que enfatiza la importancia de la memoria para construir un mejor futuro.

Por Alberto Ibarra Riojas - 18 marzo, 2026 - 02:57 p.m.
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      ALLENDE, COAH. — En una jornada marcada por el respeto y la reflexión colectiva, habitantes de Allende participaron en un acto conmemorativo en memoria de las víctimas de hechos que han dejado huella en la historia del municipio, donde se hizo un llamado a la unidad y a fortalecer el tejido social.

      Importancia de la memoria colectiva

      Durante el encuentro, se destacó la importancia de mantener viva la memoria como un ejercicio necesario para la comunidad, al considerar que recordar estos acontecimientos permite generar conciencia, promover la solidaridad y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

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      Mensajes de esperanza y resiliencia

      Familiares de las víctimas, acompañados por el colectivo "Alas de Esperanza", compartieron mensajes enfocados en la esperanza, la resiliencia y la necesidad de seguir adelante sin dejar de honrar a quienes ya no están.

      Los asistentes coincidieron en que preservar la memoria colectiva es fundamental para construir un mejor futuro, reafirmando el compromiso de la comunidad por mantener la paz y trabajar unidos por las nuevas generaciones.

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