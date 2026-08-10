Incendio durante la madrugada causa daños en vivienda de Las Granjas

ALLENDE, COAH.– Un incendio registrado durante la madrugada de este lunes dejó daños materiales considerables en una vivienda de la colonia Las Granjas, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia.

El reporte fue recibido alrededor de las 3:00 de la mañana, luego de que se informara sobre un incendio en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Guerrero y Saltillo, cerca de la escuela Higinio González.

El incendio se registró en la madrugada y causó daños significativos en la vivienda afectada.

Al llegar al lugar, los elementos de emergencia encontraron el fuego activo en una habitación, el baño y aproximadamente la mitad del área de la sala, por lo que realizaron labores para controlar las llamas y posteriormente enfriar la zona.

También fue necesario retirar parte de los escombros del techo para evitar que el fuego pudiera reactivarse y reducir los riesgos dentro de la vivienda.

Los cuerpos de emergencia realizaron labores para controlar el fuego y evitar su reactivación.

Durante la atención, una mujer de 34 años, residente del domicilio, presentó una crisis nerviosa y fue valorada en el lugar. No se reportaron personas lesionadas de gravedad.

Debido a las condiciones en que quedó la vivienda, se recomendó a los habitantes evitar ingresar hasta que la estructura sea revisada completamente, principalmente el techo y las áreas afectadas.

Se recomienda a los habitantes no ingresar a la vivienda hasta que sea revisada por las autoridades.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio, por lo que se realizarán las evaluaciones correspondientes para determinar qué provocó el siniestro.