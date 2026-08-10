Madres buscadoras instalarán el "Árbol de la Esperanza" en Monclova

Madres buscadoras instalarán en septiembre el "Árbol de la Esperanza" en Monclova, donde se prevé colocar entre 100 y 120 fotografías de personas desaparecidas, como un acto de memoria y esperanza para sus familias.

Nancy Elizabeth Ramón Hernández, presidenta del colectivo, explicó que la actividad fue solicitada al Ayuntamiento y permitirá que las madres coloquen las fotografías de sus hijos y seres queridos desaparecidos, con la esperanza de encontrarlos con vida.

"Se trata de que todas las madres que tienen un hijo desaparecido vengan y pongan la foto de su hijo como una esperanza a que vayan a regresar", señaló.

El Árbol de la Esperanza en Monclova

La actividad forma parte de una iniciativa que se realiza en otros municipios y estados donde existen colectivos de búsqueda. En Saltillo, por ejemplo, ya existe un Árbol de la Esperanza desde hace varios años.

Ramón Hernández estimó que participarán alrededor de 100 familias, además de aquellas que decidan sumarse desde Monclova y Frontera, por lo que podrían reunirse entre 100 y 120 fotografías.

Explicó que las imágenes corresponderán a personas desaparecidas de distintos estados, pues se espera la participación de familias procedentes de lugares como el Estado de México y Veracruz.

Actualmente, el colectivo está integrado por 35 familias. Sin embargo, la presidenta señaló que aún hace falta que más familias de Monclova se incorporen a las acciones de búsqueda.

De acuerdo con el número oficial referido por el colectivo, existen alrededor de 172 personas desaparecidas en Monclova.

Jornada de búsqueda en vida

Ramón Hernández también anunció que en septiembre iniciará una jornada de búsqueda en vida que comenzará en Monclova y concluirá en Piedras Negras.

Entre los sitios que serán revisados se encuentran el penal de Monclova, centros de rehabilitación de Monclova y San Buenaventura, así como instalaciones de Piedras Negras. En esta última ciudad también contemplan acudir al penal y a albergues para migrantes.

La presidenta del colectivo explicó que este tipo de acciones pueden ayudar a localizar a personas desaparecidas, particularmente en penales y centros de rehabilitación, donde en ocasiones existen personas que llevan tiempo en esos lugares sin que sus familiares conozcan su paradero.

"Muchas veces en los centros de rehabilitación o en los penales encontramos personas que ya tienen demasiado tiempo ahí y sus familiares no saben que ellos están ahí", explicó.

Señaló que estas acciones permiten proporcionar información a las familias en caso de encontrar a personas que pudieran corresponder con algún reporte de desaparición.

Ramón Hernández recordó que comenzó su búsqueda de manera individual en 2020 y, posteriormente, otras familias se fueron integrando al colectivo.

Para las madres buscadoras, la instalación del "Árbol de la Esperanza" representa una forma de mantener viva la memoria de sus seres queridos y, sobre todo, de no perder la esperanza de encontrarlos.

"Más que nada que no pierdan la fe, ya que es algo de nosotros, que los esperamos y los buscamos con mucho dolor", expresó.