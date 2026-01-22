Identifican a la persona que se quitó la vida en la colonia Presidentes en Allende

Allende, Coah. – Un hecho lamentable conmocionó a la comunidad de Allende la noche del martes, tras el hallazgo de un hombre sin vida al interior de una vivienda deshabitada ubicada en la colonia Presidentes.

La persona fue identificada como Jaime N., de 43 años de edad, quien presuntamente atentó contra su vida. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y de la Agencia de Investigación Criminal, quienes realizaron las diligencias correspondientes conforme a los protocolos establecidos.

Acciones de la autoridad

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que el caso se encuentra bajo investigación para esclarecer plenamente los hechos. De manera extraoficial, se señaló que el hombre atravesaba por un cuadro de depresión, lo que podría estar relacionado con el suceso.

Impacto en la comunidad

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada y a reportar cualquier dato relevante.

Si tú o alguien que conoces necesita apoyo emocional, en México está disponible la Línea de la Vida al 800 911 2000, con atención gratuita y confidencial las 24 horas.