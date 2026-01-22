Dos jóvenes sospechosos involucrados en presunto robo en Allende

Allende, Coah. – Ciudadanos dieron a conocer un presunto robo ocurrido en calles del municipio, luego de observar a dos jóvenes trasladando diversos objetos de manera sospechosa por la vía pública.
De acuerdo con la información proporcionada, uno de los sujetos fue visto caminando por la calle Espiridión Peña, cargando un sistema de audio tipo home theater con bocinas y bajo, mientras que otro individuo lo acompañaba transportando una montura en la espalda, tras circular por la calle Acuña.
Detalles confirmados
Posteriormente, los jóvenes tomaron rutas distintas, uno hacia la derecha y el otro hacia la izquierda, por lo que se hizo un llamado a la población a mantenerse atenta y reportar cualquier información que ayude a identificar a los propietarios de los objetos o a esclarecer los hechos.