Incendio causa cuantiosos daños en caballerizas de yonke en Morelos

MORELOS, COAH.- Cuantiosos daños materiales dejó un incendio registrado en el área de caballerizas del yonke Morillón, ubicado sobre el antiguo callejón a Piedras Negras, a espaldas de la colonia Santa Lucía.

El fuego provocó la movilización de unidades de emergencia, cuyos elementos realizaron las maniobras necesarias para controlar las llamas y evitar que se extendieran a otras áreas del establecimiento.

En el interior del lugar se encontraban dos caballos que, por fortuna, lograron ponerse a salvo al momento de iniciar el incendio. No se reportaron personas lesionadas a consecuencia del siniestro.

El propietario del yonke, Efraín Morillón, señaló que hasta el momento desconoce qué originó el incendio.

Acciones de la autoridad

Finalmente, el fuego fue controlado y extinguido por completo, mientras se evalúan los daños ocasionados en el establecimiento.