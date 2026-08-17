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Coahuila

Incendio causa cuantiosos daños en caballerizas de yonke en Morelos

Un incendio en las caballerizas del yonke Morillón en Morelos, Coah., provocó cuantiosos daños materiales y movilizó unidades de emergencia para controlar las llamas.

Por Alberto Ibarra Riojas - 17 agosto, 2026 - 02:15 p.m.
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      MORELOS, COAH.- Cuantiosos daños materiales dejó un incendio registrado en el área de caballerizas del yonke Morillón, ubicado sobre el antiguo callejón a Piedras Negras, a espaldas de la colonia Santa Lucía.

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      El fuego provocó la movilización de unidades de emergencia, cuyos elementos realizaron las maniobras necesarias para controlar las llamas y evitar que se extendieran a otras áreas del establecimiento.

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      En el interior del lugar se encontraban dos caballos que, por fortuna, lograron ponerse a salvo al momento de iniciar el incendio. No se reportaron personas lesionadas a consecuencia del siniestro.

      El propietario del yonke, Efraín Morillón, señaló que hasta el momento desconoce qué originó el incendio.

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      Acciones de la autoridad

      Finalmente, el fuego fue controlado y extinguido por completo, mientras se evalúan los daños ocasionados en el establecimiento.

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