Incendio causa cuantiosos daños en caballerizas de yonke en Morelos
Un incendio en las caballerizas del yonke Morillón en Morelos, Coah., provocó cuantiosos daños materiales y movilizó unidades de emergencia para controlar las llamas.
Resumen
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¿Preguntas y respuestas?
MORELOS, COAH.- Cuantiosos daños materiales dejó un incendio registrado en el área de caballerizas del yonke Morillón, ubicado sobre el antiguo callejón a Piedras Negras, a espaldas de la colonia Santa Lucía.
El fuego provocó la movilización de unidades de emergencia, cuyos elementos realizaron las maniobras necesarias para controlar las llamas y evitar que se extendieran a otras áreas del establecimiento.
En el interior del lugar se encontraban dos caballos que, por fortuna, lograron ponerse a salvo al momento de iniciar el incendio. No se reportaron personas lesionadas a consecuencia del siniestro.
El propietario del yonke, Efraín Morillón, señaló que hasta el momento desconoce qué originó el incendio.
Acciones de la autoridad
Finalmente, el fuego fue controlado y extinguido por completo, mientras se evalúan los daños ocasionados en el establecimiento.