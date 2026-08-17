Familia se salva de milagro tras impactar contra una vaca en la Federal 57

ALLENDE, COAH.- Un fuerte susto se llevó una familia que circulaba por la carretera Federal 57, luego de que el vehículo en el que viajaban impactara contra una vaca que se encontraba sobre la vialidad, en el tramo libre Nueva Rosita-Allende.

En el automóvil viajaban Elsa Marissa Menchaca Cerda, de 48 años, vecina de Piedras Negras; su hijo, Juan Antonio Jiménez Menchaca, de 20 años, y su hija menor de edad, Dulce "N". Los tres fueron atendidos en el lugar tras el accidente.

Por fortuna, ninguno presentó lesiones de gravedad y no fue necesario trasladarlos a un hospital. El percance sí dejó daños materiales en el vehículo, además del riesgo que representa la presencia de ganado suelto en una carretera de alta circulación.

Acciones de la autoridad

Al arribar al lugar, elementos de la Guardia Nacional localizaron a la vaca todavía con vida a un costado de la carretera. El animal no contaba con arete ni alguna señal que permitiera identificar a su propietario, por lo que el accidente quedó a cargo de la Guardia Nacional, División Caminos.