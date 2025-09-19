Allende realizará simulacros por el Día Nacional de Protección Civil

ALLENDE, COAH. — Con motivo del Día Nacional de Protección Civil, que se conmemora el próximo 19 de septiembre, en el municipio de Allende se llevarán a cabo simulacros de prevención y respuesta ante emergencias en distintos puntos de la ciudad, a partir de las 12:00 del mediodía.

Estas actividades tienen como objetivo fortalecer la cultura de la prevención entre la ciudadanía y preparar a la población para actuar de manera adecuada en caso de una contingencia.

Se hace un llamado a toda la comunidad, instituciones educativas, comercios y dependencias gubernamentales a participar de manera activa y ordenada, siguiendo las indicaciones del personal de Protección Civil y del cuerpo de Bomberos.

La participación ciudadana es clave para familiarizarse con los procedimientos de evacuación y saber cómo reaccionar ante una emergencia real.

Estos ejercicios permiten que la población identifique riesgos, practique rutas de evacuación y conozca los protocolos de seguridad, contribuyendo a reducir accidentes y mejorar la respuesta colectiva ante cualquier eventualidad.

Con estas acciones, la comunidad de Allende reafirma su compromiso con la seguridad y el bienestar de todos, promoviendo la cultura de la prevención y la preparación ante emergencias.