Coahuila

Monclova proyecta mil empleos directos para cierre del 2025

El alcalde de Monclova informa sobre las proyecciones de empleo en la región para el cierre del 2025, con avances en inversiones y oportunidades laborales.

Por Carolina Salomón - 18 septiembre, 2025 - 09:29 p.m.
Monclova proyecta mil empleos directos para cierre del 2025. El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que esta cifra dependerá de las decisiones y acuerdos internacionales, aunque tras 3 semanas de reuniones con inversionistas ya se ven avances para dar anuncio de nuevas empresas coreanas y entregas de ampliaciones que hicieron industrias ya instaladas.

"Para el primer semestre teníamos proyectados más de 5 mil empleos, pero ahorita, a la orden del día, vamos a andar rondando en unos mil empleos para el cierre del año, y si Dios quiere y se liberan esas políticas internacionales, van a ser muchos más", declaró.

Villarreal Pérez señaló que la vocación exportadora de Monclova puede beneficiarse directamente de las negociaciones en curso entre Estados Unidos y México, por lo que pidió confianza en que las decisiones que se tomen en otros niveles de gobierno abrirán la puerta a nuevas oportunidades de desarrollo económico.

El alcalde adelantó que este mismo viernes arribaría una comitiva de inversionistas a la ciudad cuyo origen prefirió reservar, ya que continúan en fase de definición y negociación.

"En las últimas tres semanas hemos recibido inversionistas. Hay temas de orden internacional y nacional que afectan y no podemos declarar todavía porque estamos en plena negociación", comentó.

Asimismo, reconoció que otros municipios buscan atraer a las mismas empresas interesadas en Monclova, por lo que su administración trabaja intensamente para que se instalen en esta ciudad.

"En las últimas semanas hemos visto cómo las empresas empiezan a tomar decisiones, eso nos da confianza y tenemos que mandar buenas señales al mercado", apuntó.

En un mensaje dirigido a los jóvenes de preparatoria y universidad, el edil los exhortó a prepararse en áreas de oportunidad que demanda la industria actual:

"Les digo a los jóvenes que tomen los retos que se les ponen en la mesa, como el aprendizaje de idiomas —coreano, alemán, inglés— y la capacitación técnica. Antes las universidades se centraban en lo metalmecánico por la empresa AHMSA, que tanto nos dio, y ahora tenemos que volcarnos hacia lo automotriz", enfatizó.

