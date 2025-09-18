Alcalde Carlos Villarreal impulsa formación cívica en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal sostuvo una reunión con el delegado y vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila, José Luis Vázquez López y la vocal ejecutiva de la Junta Distrital 03 del INE en Monclova, Ericka Balderas López; con el propósito de establecer acuerdos y sumar esfuerzos en la difusión e implementación de programas que impulsen la formación cívica y la participación ciudadana en Monclova.

Durante el encuentro, el INE presentó la invitación al curso “Educación Ciudadana: de la desafección política al compromiso cívico”, que busca motivar a la ciudadanía a involucrarse activamente en la vida democrática del país. En este sentido, el Ayuntamiento de Monclova acordó sumarse al esfuerzo otorgando becas para que personas de Monclova puedan participar en este importante ejercicio de formación ciudadana.

Los funcionarios del INE expresaron un amplio reconocimiento al alcalde por su disposición y apertura al diálogo, destacando que con su apoyo es posible fortalecer la cultura democrática en la región. Además, la colaboración con el Gobierno Municipal permitirá que más ciudadanos accedan a programas de formación cívica, lo cual es fundamental para consolidar una sociedad más participativa e informada.

En su intervención, el alcalde Carlos Villarreal afirmó: “En Monclova creemos en la participación de la gente, en el poder de la educación cívica y en el compromiso ciudadano como motor de desarrollo. Por ello apoyamos plenamente estas iniciativas del INE y seguiremos generando oportunidades para que nuestra gente se involucre en la vida democrática con responsabilidad y entusiasmo”.

Asimismo, el alcalde destacó que su gobierno mantiene un trabajo coordinado con las diferentes instancias de gobierno, fortaleciendo programas que benefician a las y los ciudadanos, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Finalmente, el Gobierno Municipal refrendó su compromiso de seguir sumando esfuerzos con las instituciones locales y federales, en equipo con el Gobierno del Estado, con el objetivo de generar más oportunidades y beneficios para la ciudadanía.