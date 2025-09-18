Carlos Villarreal Pérez presenta el primer Punto Violeta en Monclova

Monclova ya cuenta con su primer Punto Violeta, espacios diseñados para que mujeres víctimas de acoso o cualquier tipo de violencia encuentren un lugar seguro, reciban resguardo y obtengan asesoría psicológica y jurídica.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que el primer módulo ya está en funcionamiento en las instalaciones del DIF Monclova, justo antes del ingreso al hospital del organismo.

“Ahorita estamos con las pruebas de ese punto que ya se instaló; estos espacios están pensados para ser clave en zonas de mayor aglomeración y así garantizar la seguridad de nuestra gente, sobre todo de nuestras mujeres”, explicó.

En esta primera etapa se contempla la instalación de 10 Puntos Violetas en plazas principales y lugares de alta concurrencia.

Estos módulos estarán equipados con botón de pánico, cámaras 360 con reconocimiento facial y sistemas de monitoreo que permiten dar seguimiento inmediato a cualquier situación de riesgo.

El edil detalló que algunos puntos también funcionarán de manera móvil, para eventos de alto impacto como la feria, conciertos o juegos en el estadio de los Acereros.

Asimismo, estarán disponibles para su uso en municipios de la región cuando se realicen actividades con grandes concentraciones de personas.

Actualmente, uno de estos puntos ya se encuentra en proceso de instalación en el Parque La Rivera. La meta, según Villarreal Pérez, es que para finales de octubre se complete la instalación de los 10 puntos, junto con 450 cámaras de videovigilancia, Torres de Control y botones de pánico en distintos sectores de la ciudad.