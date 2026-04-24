Contactanos
Coahuila

Alumnas de Nava representarán a su municipio en muestra gastronómica regional en San Carlos

Viajan a San Carlos para demostrar su talento culinario y poner en alto las tradiciones de su comunidad.

Por Alberto Ibarra Riojas - 24 abril, 2026 - 03:49 p.m.
Alumnas de Nava representarán a su municipio en muestra gastronómica regional en San Carlos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      NAVA, COAH. — Con entusiasmo y el respaldo de su comunidad, un grupo de alumnas emprendió su viaje para participar en la Demostración Gastronómica Regional 2026, que se realizará en San Carlos, Coahuila, donde pondrán a prueba sus habilidades culinarias.

      El apoyo para su traslado permitió que las estudiantes puedan representar a su municipio sin complicaciones, mostrando platillos y conocimientos que reflejan la tradición y creatividad de la región.

      Placeholder

      Importancia del apoyo comunitario

      Familiares y docentes coincidieron en que este tipo de oportunidades son clave para el desarrollo de las jóvenes, ya que fortalecen su confianza y les permiten adquirir experiencia en escenarios fuera de su entorno habitual.

      Placeholder

      Motivación de las alumnas

      Las alumnas se dijeron motivadas por la experiencia, con la intención de dejar en alto el nombre de su comunidad y aprovechar al máximo este espacio de aprendizaje y convivencia.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados