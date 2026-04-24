Alumnas de Nava representarán a su municipio en muestra gastronómica regional en San Carlos

NAVA, COAH. — Con entusiasmo y el respaldo de su comunidad, un grupo de alumnas emprendió su viaje para participar en la Demostración Gastronómica Regional 2026, que se realizará en San Carlos, Coahuila, donde pondrán a prueba sus habilidades culinarias.

El apoyo para su traslado permitió que las estudiantes puedan representar a su municipio sin complicaciones, mostrando platillos y conocimientos que reflejan la tradición y creatividad de la región.

Importancia del apoyo comunitario

Familiares y docentes coincidieron en que este tipo de oportunidades son clave para el desarrollo de las jóvenes, ya que fortalecen su confianza y les permiten adquirir experiencia en escenarios fuera de su entorno habitual.

Motivación de las alumnas

Las alumnas se dijeron motivadas por la experiencia, con la intención de dejar en alto el nombre de su comunidad y aprovechar al máximo este espacio de aprendizaje y convivencia.